Певица переплюнула сама себя!

Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко в окружении подруг показала, чем ее наградила природа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Уже хотим к тебе», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самом снимке Кумейко позирует в окружении подруг, эффектно выгнувшись и показав всем своим поклонникам сочные формы в купальнике. Однако они не смогли высказать свое мнение о теле кумира – кадры певица выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала откровенное фото с отдыха.

Так, на опубликованном снимке Кумейко позирует абсолютно голая, прикрывая интимные места руками. Это все происходит на фоне камней.

Уточним, что сама фотография является обложкой к календарю, в которой Nana заняла четвертый месяц – март.

Однако поклонники Кумейко не смогли высказаться об идеальных формах кумира – фотографии звезда выбросила в Сторис.

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Анастасия Кумейко опубликовала жаркую подборку фотографий с отдыха на своей странице в соцсети.

На первом фото звезда в откровенной позе танцует на мелководье океана, смотря на волны. Сетка на ее купальнике открывает взору фолловеров ее соблазнительный бюст. На другом фото Кумейко широко улыбается навстречу солнцу в черных очках. На ее лбу индийская метка – «точка» бинди, так называемый «третий глаз».

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