Онука відомого кіношного "Д'Артаньяна" Михайла Боярського Катерина показала, як розважається у рідному для її зіркового діда Пітері

20-річна Катерина Борская вирішила згадати, мабуть, підлітковий період свого життя і подалася в ігрову кімнату. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної знаменитості.

Серед різноманітних ігрових автоматів і різнокольорових локацій, дівчина приймала досить провокуючі пози і кокетливо посміхалася на камеру. Так на новій опублікованій Катериною добірці знімків, вона позувала в темних штанях чи лосинах і синій кофті з білими смугами.

Крім іншого, в ігровому залі виднілися високі пластикові фігури-зображення зірок хокею - зірок НХЛ або російського "льоду" - на кадрах не роздивитися.

Шанувальники пишуть, що Катерина чудово виглядає, вона дуже приваблива молода особа і її позитив на камеру не може не радувати.

Раніше ми писали про те, що Катерина Боярська продемонструвала свої очевидні переваги в зовнішності.

Так на новому опублікованому фото, дівчина сидить в кафешці, в руках у неї, схоже, фруктовий коктейль або смузі, вона в актуального в цьому сезоні кольору водолазці, посміхається і дивиться прямо в объектив камери.

Фото вийшло атмосферним, "теплим", новорічно-різдвяним і навіть трохи романтичним. Цікаво, з ким саме відпочивала онука Михайла Боярського...

Як би там не було, знімок припав до смаку підписникам Катерини - ті в коментарях відзначили, що дівчина стає все кращою і кращою з кожним днем.

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