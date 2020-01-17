Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грає роль Валюхи Будько в серіалі "Свати", показала нове фото

Як повідомляє Politeka.net, 66-річна артистка поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

«Здатність бачити прекрасне у звичайному — незмінний ознака мудрості», - підписала актриса фото.

Варто відзначити, що на знімку вона красується з незвичною буйною кучерявою крадькома і яскравим макіяжем. Актриса притискає до себе пухнастого кота.

Відзначимо, користувачі мережі оцінили яскравий образ Кравченко. При цьому деякі навіть зазначили, що не змогли дізнатися улюблену актрису. У той же час інші зазначили, що з такою зачіскою і макіяжем вона стала схожа на співачку Аллу Пугачову.

«Красуня, прямо і не дізнатися», «Ви тут на Пугачову схожі», «Тетянка і кіса - обидві диво!!!», «Особливо, коли це диво зовсім поруч і можна просто зануритися в її шерстку своїми ручками, і вона у відповідь замурлыкает.... Треба правда радіти кожній земній створенню.. та вона ще й триколірна, а це на щастя...», «Сама чарівна й приваблива», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що восени 2019 року з'явилися чутки про те, що актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, виконують головні ролі в серіалі «Свати», закрутили роман. Журналісти звернули увагу на те, що актор перестав публікувати в соціальних мережах фотографії зі своєю дружиною. Хоча до цього він часто згадував про неї. Шанувальники не раз відзначали той факт, що актори дуже правдоподібно грають свої ролі, і екранна любов у них виглядає добре.

Тоді журналісти припускали, що незабаром актори можуть повідомити, що є парою. Правда, офіційного визнання шанувальники так і не дочекалися.

Варто відзначити, що чутки про роман між акторами з'являються не вперше. У 2018 році навіть зіркам довелося спростовувати інформацію про свій роман. Тоді Тетяна Кравченко запевняла, що у них з Ягнятком склалися лише дружні стосунки.

Нагадаємо, що Валюху з "Сватів" зняли в обнімку з відомим актором-усачом.

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