Російська балерина Анастасія Волочкова постала в легкому платті, яке привідкрило її груди

Артистка кілька тижнів проводила відпочинок на Пхукеті (Таїланд), пише Рoliteka.net. Балерина публікувала багато фото і відео, на яких розповідала про свій відпочинок і розваги з друзями.

Публікації зірки збирали безліч лайків, а також коментарів. На жаль, багато користувачів мережі виступали з критикою на адресу знаменитості. Мабуть, тому Волочкова закрила коментарі.

На одному з нових фото артистка позувала в довгій сукні з дуже глибоким декольте з переплетом. З-під сукні видні груди зірки. Крім того, від погляда не приховати довгий розріз наряду по нозі артистки.

Настя одягла ковбойський капелюх, позуючи, мабуть, на веранді. Завершує її образ легкий макіяж і красивий загар, взагалі: "Тіло те, що треба!".

Навколо балерини знаходяться зелені дерева та інші рослини, а також ставок.

Виглядає артистка свіжо і відпочилою.

"Спасибі всім, хто зробив мій відпочинок на Пхукеті незабутнім! 😊🌴🙏", - написала балерина.

За дві години пост зірки зібрав понад 3000 "лайків".

Нагадаємо, на одному з недавніх знімків Анастасія Волочкова продемонструвала струнку фігуру, стоячи в купальнику у воді.

Зірка перебувала спиною до фотографа, від чого можна було помітити досить відверті плавки-бікіні, що складаються всього з трьох смужок.

В пості Волочкова розповіла, що насолоджується заслуженим відпочинком. Вона ніжиться в море любові, змінює вілли і радіє життю, а всіх хейтеров і заздрісників "чує" тільки її попа.

Раніше ми писали, що Волочкова позувала на яхті з синіми сидіннями. Вона одягла білу майку на тонких лямках і джинсові шорти. Її образ завершували головний убір, окуляри та інші аксесуари.

Волочкова розтягнулася на сидінні, показуючи всю довжину струнких ніжок. При цьому балерина посміхалася і дивилася в камеру.

Один з коментаторів написав, що не вірить у щастя балерини і насправді вона дуже самотня.

Волочкова тут же відповіла, що відпочиває з друзями й коханою людиною:

"Ось ви заздрісна тупиця...😂 Ну як я можу бути одна?😂 Це вам би цього хотілося😂😂😂😂 Не дочекаєтеся😂".

Нагадаємо, Волочкова підірвала видом в купальниках і шпагатах: топ яскравих фото зірки в Таїланді.

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе.

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