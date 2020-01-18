Российская балерина Анастасия Волочкова предстала в легком платье, которое приоткрыло ее грудь

Артистка несколько недель проводила отдых на Пхукете (Таиланд), пишет Рoliteka.net. Балерина публиковала много фото и видео, на которых рассказывала о своем отдыхе и развлечения с друзьями.

Публикации звезды собирали множество лайков, а также комментариев. К сожалению, много пользователей сети выступали с критикой в адрес знаменитости. Видимо, поэтому Волочкова закрыла комментарии.

На одном из новых фото артистка позировала в длинном платье с очень глубоким декольте с переплетом. Из-под платья видна грудь звезды. Кроме того, от взгляда не утаить длинный разрез наряда по ноге артистки.

Настя надела ковбойскую шляпу, позируя, видимо, на веранде. Завершает ее образ легкий макияж и красивый загар, в общем: "Тело то, что надо!".

Вокруг балерины находятся зеленые деревья и другие растения, а также пруд.

Выглядит артистка свежо и отдохнувше.

"Спасибо всем, кто сделал мой отдых на Пхукете незабываемым! 😊🌴🙏", - написала балерина.

За два часа пост звезды собрал более 3000 лайков.

Напомним, на одном из недавних снимков Анастасия Волочкова продемонстрировала стройную фигуру, стоя в купальнике в воде.

Звезда находилась к фотографу спиной, от чего можно было заметить довольно откровенные плавки-бикини, состоящие всего из трех полосочек.

В посте Волочкова рассказала, что наслаждается заслуженным отдыхом. Она нежится в море любви, меняет виллы и радуется жизни, а всех хейтеров и завистников "слышит" только ее попа.

Ранее мы писали, что Волочкова позировала на яхте с синими сиденьями. Она надела белую майку на тонких лямках и джинсовые шорты. Ее образ завершали головной убор, очки и другие аксессуары.

Волочкова растянулась на сиденье, показывая всю длину стройных ножек. При этом балерина улыбалась и смотрела в камеру.

Один из комментаторов написал, что не верит в счастье балерины и на самом деле она очень одинока.

Волочкова тут же ответила, что отдыхает с друзьями и любимым человеком:

"Вот вы завистливая тупица...😂 Ну как я могу быть одна?😂 Это вам бы этого хотелось😂😂😂😂 Не дождетесь😂".

Напомним, Волочкова взорвала видом в купальниках и шпагатах: топ ярких фото звезды в Таиланде.

Как сообщала Politeka, развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.