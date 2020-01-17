Меган Маркл і принц Гаррі активно готуються до переїзду з Великобританії
Про це пише британський таблоїд Daily Mail.
Повідомляється, що герцоги Сассекські вже звільнили персонал, який працював у нещодавно відремонтованому особняку у Віндзорі.
За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі розрахували економку і прибиральницю, які постійно працювали в будинку. Щоб згладити свою "провину", герцоги надали їм місце в одному з королівських палаців.
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В Букінгемському палаці справжній переполох, оскільки дії Меган Маркл і принца Гаррі говорять про те, що вони не збираються надовго повертатися до Великобританії.
Зараз герцог Гаррі знаходиться на батьківщині, вирішуючи справи, пов'язані з його «відставкою» та виконує взяті на себе раніше зобов'язання. Відомо, що чемпіонат світу з регбі може стати останнім офіційним подією для герцога.
Що стосується Меган Маркл, то вона до цих пір в Канаді. Як відомо, зоряна пара тут провели Різдво і зустріли Новий рік, після чого ненадовго вирушили до Великобританії. Через три дні Меган Маркл повернулася до Канади, де на неї чекав 8-місячний син Арчі.
Близькі Маркл стверджують, що герцогиня змогла зітхнути вільно і стати самою собою в Канаді.
«Тепер вона може робити все, що їй подобається, не потребуючи дозволу», - зізналася її подруга і додала, що життя в королівській родині знищувала душу Меган, і вона не хоче, щоб її син Арчі ріс в подібному "токсичному оточенні".
Раніше ми розповідали про те, що герцоги Сассекські підготували королівської сім'ї "сюрприз".
Британські ЗМІ пишуть, що Маркл і Гарі вирішили прийти на телевізійне інтерв'ю Tell-all US, де намерны повідати громадськості свою історію.
У той же час багато хто вважає, що це може обернутися катастрофою для британської королівської сім'ї. Піарники, найняті скандальної Меган Маркл в США, вже ведуть переговори з деякими великими мережами у Штатах і знаменитої Опрою Вінфрі.
Також ми розповідали, що Меган Маркл може стати матір'ю вдруге. За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі всіляко приховують інформацію про те, що герцогиня знаходиться в положенні.
Букмекери стверджують, що королівська пара оголосить про це вже найближчим часом.
"2020 рік стане перехідним для принца Гаррі і Меган Маркл після їх оголошення про те, що вони підуть з посад старших королівських фігур. Ставки вказують на те, що можуть бути ще більші новини поряд з оголошенням про другу вагітність Меган", – озвучив свій прогноз співробітник контори Джон Хілл.
Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".
Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.