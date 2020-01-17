Російська актриса Христина Асмус, чиє ім'я тепер незмінно асоціюється з інтим-скандалом через відверті сцени фільму «Текст», розповіла про себе

Артистка не змарнувала чергової можливості продемонструвати свою спортивну фігуру та красу на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини відомого російського коміка Гаріка Харламова.

Так на новому опублікованому Христиною фото, вона стоїть в коридорі і розкривши нижню частину плаща, ефектно підняла ногу і вперлася нею в стіну.

Волосся своє артистка зібрала і гордовито дивиться в камеру, на обличчі Асмус видніється помірний макіяж. Шанувальникам така відвертість - Асмус не тільки засвітила голі ніжки, але і продовжила підписникам розповідати цікаві факти про себе - дуже сподобалася. Вони пишуть, що Христина "жіночна, природня красуня" і "талановита артистка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

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