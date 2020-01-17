Відома українська співачка Даша Астаф'єва продовжує радувати фанатів своїми соковитими формами

На фото Даша позує в колі своїх знайомих. І якщо інші дами сидять, то Астаф'єва лягла на підлогу в чорному довгому платті, а її подружка взяла її трохи вище талії. Знімок зроблений чорно-білим. Фото вийшло дуже цікавим і колективним. На кадрі можна оцінити п'яту точку Даші, адже вона розгорнулася нею до фотографа. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Даша вже позує з іншою дівчиною і обіймає її за п'яту точку. Фото вже кольорове і можна зрозуміти, що сукня у знаменитості червоне. Партнерка Астаф'євої позувала в білому убранні.

Користувачі встигли за півгодини поставити більше двох тисяч лайків. Фанати почали активно обговорювати знімки:

"Без тебе фотки були б дуже мізерні і не цікаві))", "Красива і гарний горішок", "Яка ж Даша шикарна. Найяскравіша серед усіх на цьому фото", "Ти всіх дівчат не за талію обіймаєш, а за горішок".

Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва показала соковитих «двійнят» у відвертій сукні.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва без сорому вивалила своїх «двійнят» у відвертій сукні.

«Знімаю», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Астаф'єва позує в сукні з глибоким декольте без білизни, ефектно наголошуючи соковиті кавуни". Поруч з нею можна помітити двох її знайомих.

«Любові мої», - підкреслюється на іншому знімку.

Звернемо увагу, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри Астаф'єва викинула в Сторіс. Також фанати не змогли поставити лайки публікації, так як цієї функції немає в даному розділі.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала на підлозі тренування для ідеальних форм

А ще Politeka писала, що Астаф'єва з глибоким декольте затьмарила всіх на червоній доріжці

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва скинула одяг заради пікантних кадрів в чорному мереживі



