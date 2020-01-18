Нові кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці

Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками" продемонструвала ідеальні форми в синьому платті

На кадрах Кухар позувала для фотографа в досить відвертому синьому платті. Катерина поклала руки на талію і крутилася для різних ракурсів. Образ балерина доповнила прикрасою на шиї. Цього разу артистка вирішила не зав'язувати волосся у хвіст і розпустила їх. На тлі можна побачити світловідбивачі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під кадрами, так як вони були опубліковані в сторіс.

Але Кухар опублікувала обкладинку глянцевого журналу, де вже була показана підсумковий результат фотосесії.

Фото оцінили майже 5 тисяч осіб і залишили кілька коментарів:

"Яка ж ти красива!", "Ти така класна. Ти балерина і в тебе беруть інтерв'ю і тепер ти в журналі. Моя балерина, обожнюю тебе. "Дуже красива", Неймовірна", "Муза", "Катюша, як завжди, чудова", "Магічна, образ крутий", "Фото вогонь".

Раніше ми повідомляли, що чоловік Катерини Кухар розповів, що діється вдома за зачиненими дверима.

Зоряна танцювальна пара відверто поділилася переживаннями, страхами і радостями у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

зокрема, Олександр Стоянов розповів, як змінюються їхні відносини на роботі і вдома, адже вони з Катею - колеги. За його словами, "суворість" дружини вдома абсолютно зникає.

«Ми починаємо сваритися на репетиції, потім приходимо додому – вона стає ніжною, лагідною кішечкою, візьми, поклади, вона там нявкає. Посваритися неможливо», – зізнався Стоянов.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" покружляв апетитними "персиками"

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