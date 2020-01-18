Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, нещодавно колега Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня" прокоментувала стан онкохворої актриси.

Під статтею чергова "баталія" серед росіян. Користувачі відзначили, що кожен день їх переживання за хвору на рак мозку Анастасію зростають.

"Слизька, каламутна і сильно тривала ситуація. Дуже дивно", "Мені хочеться плакати і поцілував її в лоб...", – висловилися шанувальники актриси.



Раніше ми розповідали про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" раптово зникла з лікарні. Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.

За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де він проходив лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома.

Як стверджують новинні портали з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.

Нагадаємо, моторошна новина про те, що в Анастасії Заворотнюк виявили рак мозку сколихнула суспільство. Згідно останньої інформації вона бореться за життя. Її рідні відмовляються спілкуватися з журналістами і якось коментувати стан знаменитості, що породжує безліч чуток.

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