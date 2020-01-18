Під статтею чергова "баталія" серед росіян. Користувачі відзначили, що кожен день їх переживання за хвору на рак мозку Анастасію зростають.
"Слизька, каламутна і сильно тривала ситуація. Дуже дивно", "Мені хочеться плакати і поцілував її в лоб...", – висловилися шанувальники актриси.
Раніше ми розповідали про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" раптово зникла з лікарні. Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.
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За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де він проходив лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома.
Як стверджують новинні портали з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.
Нагадаємо, моторошна новина про те, що в Анастасії Заворотнюк виявили рак мозку сколихнула суспільство. Згідно останньої інформації вона бореться за життя. Її рідні відмовляються спілкуватися з журналістами і якось коментувати стан знаменитості, що породжує безліч чуток.
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