Російська балерина Анастасія Волочкова провела відпочинок в Таїланді

Зірка розміщувала по кілька публікацій в день, вихваляючись дозвіллям на курорті, пише Рoliteka.net. За свої пости зірка отримувала неоднозначну реакцію користувачів, багато хто образив зірку, обговорював зовнішність і писав інші непристойні повідомлення. Ймовірно, тому, Волочкова вирішила закрити можливість залишати коментарі.

Зараз артистка також продовжує ділитися знімками з відпочинку, але вже, напевно, більш спокійно.

Так, на одному з останніх знімків Настя позувала в зеленій сукні з відвертим декольте. Груди балерини ледь не випадали з настільки великого вирізу.

На сукні був пояс, який підкреслив талію зірки. Завершив образ знаменитості солом'яний капелюшок і інші аксесуари.

Легкий макіяж з блідими очима виглядав природно. Анастасія дивилася в камеру і посміхалася. Загалом, таку красу не описати словами.

Поруч з нею можна розгледіти зелені дерева, властиві тим краям.

"А в серці завжди весна.😊", - підписала знімок знаменитість.

За 40 хвилин пост балерини зібрав понад 1000 лайків.

Нагадаємо, на одному з інших фото артистка позувала в довгій сукні з дуже глибоким декольте з переплетом. З-під сукні були видні груди зірки, а довгий розріз наряду прочинив її ніжку.

Настя наділа ковбойський капелюх, позуючи, мабуть, на веранді. Завершує її образ легкий макіяж і красивий загар.

"Спасибі всім, хто зробив мій відпочинок на Пхукеті незабутнім! 😊🌴🙏", - написала балерина.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова сфотографувалася демонструючи свій фірмовий шпагат. В рожевому роздільному купальнику зірка мережі випнула всі свої жіночі "принади". Розставивши ноги, вона ще грайливо посміхнулася, біляву голову артистки прикрасив ковбойський капелюх.

«Такий купальник …🌺😉 І шпагат в ньому красивіше і цікавіше в таких пейзажах апартаментів..😊», - залишила вона підпис під фото.

Нагадаємо також, що Волочкова позувала на тлі моря, принісши з собою пластикову ялинку. На голові балерини красувалася шапочка в стилі діда Мороза.

Нагадаємо, Волочкова підірвала видом в купальниках і шпагатах: топ яскравих фото зірки в Таїланді.

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе.

Також Politeka писала, що скандальна анастасія Волочкова шокувала зовнішністю у ванній.