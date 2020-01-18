Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не зможуть використовувати свої титули після того, як переїдуть в Канаду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу герцогів Сассекських.

«Принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл повністю усуваються від королівських обов'язків. Вони не будуть користуватися титулом Її Величності, а також повернуть державні кошти за використання замку у Віндзорі, і будуть платити «комерційну оренду», поки будуть жити в Північній Америці», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, герцоги Сассекские пішли на такі заходи після поїздки в Канаду на новорічні свята. Люди були здивовані цим рішенням: одні критикували пару, інші ж навпаки - стали на її бік.

Одним із захисників рішення Меган і Гаррі став британський актор Х'ю Грант. Під час інтерв'ю радіошоу Radio Andy show актор повідомив, що підтримує рішення подружжя.

За словами Х'ю, таблоїди фактично "вбили" мати принца Гаррі, Діану. Тепер же ЗМІ "налетіли" на його дружину. Як зазначив артист, завдання Гаррі, як чоловіки, захистити родину, тому він на стороні принца.

Також ми повідомляли, що деякі британці впевнені, що колишня актриса Меган Маркл довго плела павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї.

Проте в той же час, відразу кілька інсайдерів повідомили західним виданням, що це саме Гаррі захотів здобути самостійність.

Принц вже давно переживає за прискіпливої уваги журналістів до його дружини. Гаррі виступав з заявою про те, що папараці зводили з розуму його мати, а тепер історія повторюється з його дружиною.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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