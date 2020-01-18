Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогут использовать свои титулы после того, как переедут в Канаду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службе герцогов Сассекских.

«Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл полностью отстраняются от королевских обязанностей. Они не будут пользоваться титулом Ее Величества, а также вернут государственные средства за использование замка в Виндзоре, и будут платить «коммерческую аренду», пока будут жить в Северной Америке», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, герцоги Сассекские пошли на такие меры после поездки в Канаду на новогодние праздники. Люди были удивлены данным решением: одни критиковали пару, другие же наоборот - встали на ее сторону.

Одним из защитников решения Меган и Гарри стал британский актер Хью Грант. Во время интервью на радиошоу Radio Andy show актер сообщил, что поддерживает решение супругов.

По словам Хью, таблоиды фактически "убили" мать принца Гарри, Диану. Теперь же СМИ "налетели" на его супругу. Как отметил артист, задача Гарри, как мужчины, защитить семью, поэтому он на стороне принца.

Также мы сообщали, что некоторые британцы уверены, что бывшая актриса Меган Маркл долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее.

Однако в то же время, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно Гарри захотел обрести самостоятельность.

Принц уже давно переживает из-за пристального внимания журналистов к его жене. Гарри выступал с заявленим о том, что папарацци сводили с ума его мать, а теперь история повторяется с его женой.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.