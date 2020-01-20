Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала новий знімок в прозорій чорній сукні

На знімку Катерина позує в чорному прозорій сукні вище коліна. У ньому є як прозорі частини, так і щільні. Доповнила образ Катерина босоніжками на високому каблуці. Одну ногу балерина трохи загнула . На тлі можна побачити світлове обладнання на штативах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Неймовірна, талановита, дуже ніжна, жіночна і водночас сильна і знакова особистість. Катя, вітаю з Днем Народження і безмежно тобою захоплююся", - написано в підписі.

День Народження Катерини 18 січня. Вона відсвяткувала вчора своє 38-річчя.

Повідомлялося, що Кухар з "Танців з зірками" посвітила бездоганним тілом в прозорій сіточці.

На фото Катерина постала в обтягуючому блискучій сукні в сіточку, під яким було видно чорне боді.

Наряд припав по фігурі знаменитості. Балерина знаходилась на великому блискучому кулі і посміхалася.

Артистка піднесла свої тонкі пальці до чола. Варто відзначити, що на обличчі знаменитості - легкий макіяж.

Завершила чарівний образ зачіска у вигляді високого хвоста. Красуня доводить до божевілля.

Повідомлялося, що відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками" покружляла на камеру в балетній пачці.

Спочатку Кухар позувала на носочках в балетній пачці, ставши навшпиньки і піднявши руку над головою. А після цього показала, як кружляти в сценічному одязі. Спідниця піднялася на рівень поясу.

Фанати не змогли оцінити образ Катерини або прокоментувати її майстерність. Кадри були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар поділився відвертим фото балерини

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" пограла своїм достоїнством на камеру, відкривши сукню

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Катерини Кухар розповів, що діється вдома за зачиненими дверима



