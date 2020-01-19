Комік на час вирішила спробувати себе в ролі фотомоделі

Колись зіркова ведуча «Орел і Решка », комік Анастасія Івлєєва показала, яка вона багатогранна і талановита

Артистка вирішила попрацювати в якості моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ і мережі.

Так на новому опублікованому відео, дівчина постала з абсолютно несподіваною зачіскою – коротким волоссям, стрижкою, практично, під "хлопчика". Зірка «Орла і решки» велика любителька всяких екстравагантних витівок, і цього разу вона покрасувалася у студії не тільки в ефектному несподіваному образі, але і у відвертому вбранні.

На Анастасії був абсолютно приголомшливого кольору - по типу світло-лілового - боді з довгими рукавами, вона сміливо стояла перед камерами, розставивши ноги і всіляко, як відзначили багато її підписників, вміло позувала, спрямувавши свій погляд прямо в объектив фотоапарату.

Фоловерам дуже такий образ Насті сподобався, але знайшлися, у своїй меншості, зрозуміло, і такі, які розкритикували ведучу і за вбрання, і за невміння позувати, як модель, і за "перекачане грубе" тіло.

Раніше повідомлялося про те, що Настя перефарбувала волосся в «ядерний малиновий». Настя позує біля дзеркала, і з допомогою типового селфі показує, як змінилась. Змінилася, вважають одні, інші – що знаменитість себе «знівечила».

Зірка «Орла і решки» велика любителька всяких екстравагантних витівок, зокрема – вона не проти частих експериментів із зовнішністю. Що ж, схоже, під Новий рік артистка вирішила перетворитися на персонажа з Діснеївського мультика.

Варто також відзначити, що багатьом її фанам образ сподобався:

«Нічого собі!»

«Запалила»

«Молодця»

«Дуже круто»

Нагадаємо, що ведуча «Орла і решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилась від жіночного образу.