Учасниця популярного дуету «Час і Скло» Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новим знімком
Як пише Politeka, 29-річна українська співачка Надія Дорофєєва активно веде свій блог в Instagram, де показує шанувальниками яскраві фото, зроблені як під час фотосесій, так і в повсякденному житті. Там же артистка ділиться своїми думками.
На цей раз Дорофєєва виклала новий знімок, на якому позує в брючному костюмі кавового кольору і чорних кросівках перед відчиненими дверима. Волосся співачки виляпав вітер.
У підписі до фото Надя Дорофєєва поділилася своїми роздумами про страхи і боротьбі з ними.
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«Нове» для нас - наче страшна закрита двері в покинутому будинку . Увійти страшно, адже там незвідане.
Але потрібно боротися з цих страхом.
Крок вперед. Новий етап. Відкривати
і пробувати. Якщо не виходить, знову двері.... Вперед!», - написала артиска.
В коментарях фоллоеверы не змусили довго чекати і приянлись коментувати побачене.
"Люблю сильно сильно, ти самий кращий, самий яскравий промінчик світла в моєму житті",
" Так ось що вони без друзів роблять! Надя не бійся, іди, може там скарб захований, розбагатієш ще❤️",
" Це як у мультику "корпорація монстрів",
" Че пов тебе на філософію потягнуло ?", - пишуть в мережі.
Раніше артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.
Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл, оформлений за допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники та пританцьовує під відомий англомовний трек.
Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлилася животик співачки.
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