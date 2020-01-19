Відома українська співачка Світлана Лобода показала спільне фото зі своєї донькою

На знімку Світлана і дочка Тільда. В руках Лобода тримає книгу, яка закриває обличчя дівчинки, адже вона ніколи не показує зовнішність Тільди. Можна побачити, що співачка цього разу позує в топі. Співачка також показала на камеру нафарбовані червоні нігті. Світлана і Тільда позували з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Любов моя вивчає світ", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити 20 тисяч лайків за годину і безліч коментарів:

"Світланка. Ти вогонь", "Я пізнаю світ", "Знайома емблема на книзі внизу праворуч. Я знаю, звідки вона", "Росте маленький геній", "Видно не тільки світ, а і різні мови", "Коли личко Тільди покажете, не мучте нас", "Чому обличчя дочки весь час закриваєте?", "Маленьке диво - Тільда. Дай Бог здоров'я Вашої принцеси", "Такий янголятко. Дай Бог здоров'я, щастя і удачі на її довгому життєвому шляху".

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Січень традиційно став місяцем, коли зірки відправляються у відпустку. Багато відправляються до океану, щоб погрітися на сонечку і набратися сил для нових концертів. Наприклад, Слава Камінська полетіла на Балі, Дмитро Монатік з дружиною і синами засмагає на Мальдівах, а Оля Полякова з родиною відпочиває в Мексиці.

Повідомлялося, що фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани Лободи. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Зірка позувала біля кількох відер знаменитої мережі «KFC» і навіть спробувала кілька шматочків на камеру. Сама артистка виглядала досить привабливо в легкому платті і з блискучому макіяжем на обличчі.

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