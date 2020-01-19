Известная украинская певица Светлана Лобода показала совместное фото со своей дочерью

На снимке Светлана и дочь Тильда. В руках Лобода держит книгу, которая закрывает лицо малышки, ведь она никогда не показывает внешность Тильды. Можно увидеть, что певица в этот раз позирует в топе. Певица также показала на камеру накрашенные красные ногти. Светлана и Тильда позировали с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь моя изучает мир", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить 20 тысяч лайков за час и множество комментариев:

"Светочка. Ты огонь", "Я познаю мир", "Знакомая эмблема на книге внизу справа. Я знаю, откуда она", "Растет маленький гений", "Видно не только мир, а и разные языки", "Когда личико Тильды покажете, не мучайте нас", "Почему лицо дочки все время закрываете?", "Маленькое чудо - Тильда. Дай Бог здоровья Вашей принцессе", "Такой ангелочек. Дай Бог здоровья, счастья и удачи на ее долгом жизненном пути".

Ранее мы сообщали, что Лобода посветила идеальными формами в кружевной рубашке.

Январь традиционно стал месяцем, когда звезды отправляются в отпуск. Многие отправляются к океану, чтобы погреться на солнышке и набраться сил для новых концертов. Например, Слава Каминская улетела на Бали, Дмитрий Монатик с женой и сыновьями загорает на Мальдивах, а Оля Полякова с семьей отдыхает в Мексике.

Сообщалось, что физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы Лободы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Звезда позировала возле нескольких ведер знаменитой сети «KFC» и даже попробовала несколько кусочков на камеру. Сама артистка выглядела довольно привлекательно в легком платье и с блестящем макияжем на лице.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

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