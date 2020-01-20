66-річна зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько, показала себе з несподіваного боку

Як передає Politeka.net, актриса поділилася у своєму мікроблозі в Instagram новим фото, на якому постала в романтичному образі. Вона позувала сидячи, в короткій сукні лілового кольору (що аж коліна видні). Ніжні сережки округлої форми і сумочка білого кольору доповнили образ. Макіяж "Валюха" вибрала нестандартний, артистка використовувала олівець для очей, надавши їм певної млосності. Волосся актриса підібрала догори, створивши зачіску на зразок "черепашки". Вилита Одрі Хепберн.

"Будьте щасливі і кохані 😘😍", - підписала знімок зірка.

Менш ніж за добу фанати Кравченко більше 14 000 разів оцінили кадр, поставивши "сердечко".

Коментуючі засипали Тетяну компліментами, бажаючи їй всього прекрасного.

"Ви наша улюблена😊💗🌹🌹🌹"

"Я вас обожнюю))"

"Жінка - Шарм🙌🙌🙌"

"гарна актриса, супер людина💐"

"Красуня наша! Люблю Вас, Ви - якась така рідненька!Всіх Вам благ!"

"Неймовірна актриса , так увійшла в роль 👏"

Раніше ми повідомляли "Валюха" поділилася в Instagram знімком з незвичайною пишною зачіскою. В кадрі актриса схожа на російську співачку Аллу Пугачову, що не могли не помітити її шанувальники. На руках Тетяна тримає кішку і дивиться прямо в об'єктив, притиснувши тваринку до лиця.

«Красуня, прямо і не впізнати», «Ви тут на Пугачову схожі», «Тетянка і кіса - обидві диво!!!», «Особливо, коли це диво зовсім поруч і можна просто зануритися в її шорстку своїми ручками, і вона у відповідь замурличе...", - писали в коментарях.

Також ми писали, Кравченко прокоментувала зйомки 7-го сезону "Сватів". Відомо, що ось уже кілька років фанати цього серіалу чекають не дочекаються, коли його продовжать знімати. Більш того, зйомки йдуть не на території України, а Білорусі.

"Якщо бог дасть і все піде за планом, то у 2021 "Свати" вийдуть", - повідомила Кравченко.

Нагадаємо, що Валюху з "Сватів" зняли в обнімку з відомим актором-усачом.

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