Російський співак Сергій Лазарєв відгородився від публіки
Нещодавно артист відписався від усіх в Інстаграмі і закрив коментарі до своїх постів, пише Рoliteka.net.
За словами зірки, соцмережі стали займати у нього занадто багато часу, а читати коментарі - не завжди приносить йому задоволення, адже серед користувачів мережі є ненависники, які не упускають моменту написати гидоти.
Через кілька днів після гучної заяви, співак опублікував фотографії і показав, що з ним сталося після своєрідної втечі від шанувальників і зіркових колег.
На нових кадрах Лазарєв позував у футболці, шортах і кросівках в яскравому кольорі. Лазарєв позував, коли йде по дорозі, а також, що на висоті. Співак милувався краєвидами - блакитним небом і горами.
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"Шлях на вершину завжди не простий...", - підписав один з кадрів співак і написав в наступному пості: "Піднявшись на вершину, завжди є ризик впасти... але хто не ризикує, той...".
Обидва пости отримали близько 300 тисяч лайків.
Нагадаємо, Лазарєв також розкритикував «культ» лайків в Інстаграмі, зазначивши, що жити заради схвалення інших людей неправильно. За його словами, він просто хоче жити своїм життям.
Співак додав, що продовжить оновлювати свої соцмережі, проте для зворотного зв'язку з шанувальниками буде використовувати тільки концерти.
Раніше ми писали, що Лазарєв не любить афішувати своє сімейне життя. Широка громадськість досі гадає, хто породив його дітей.
Нещодавно в мережі з'явилося новорічне фото Лазарєва, який стоїть біля ялинки з Поліною Гагаріною і дітьми. Багато хто навіть не відразу розібралися, що це фотошоп.
У той же час, фанатам Лазарєва, судячи з коментарів, фото дуже сподобалось.
Нагадаємо також, що Сергій Лазарєв вирішив похвалитись новим "проектом" і зоряною компанією.
На фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою.
Шанувальники написали Сергію Лазарєву про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.
Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".
Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.
Також Politeka писала, що коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя.