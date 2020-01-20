Російський співак Сергій Лазарєв відгородився від публіки

Нещодавно артист відписався від усіх в Інстаграмі і закрив коментарі до своїх постів, пише Рoliteka.net.

За словами зірки, соцмережі стали займати у нього занадто багато часу, а читати коментарі - не завжди приносить йому задоволення, адже серед користувачів мережі є ненависники, які не упускають моменту написати гидоти.

Через кілька днів після гучної заяви, співак опублікував фотографії і показав, що з ним сталося після своєрідної втечі від шанувальників і зіркових колег.

На нових кадрах Лазарєв позував у футболці, шортах і кросівках в яскравому кольорі. Лазарєв позував, коли йде по дорозі, а також, що на висоті. Співак милувався краєвидами - блакитним небом і горами.

"Шлях на вершину завжди не простий...", - підписав один з кадрів співак і написав в наступному пості: "Піднявшись на вершину, завжди є ризик впасти... але хто не ризикує, той...".

Обидва пости отримали близько 300 тисяч лайків.

Нагадаємо, Лазарєв також розкритикував «культ» лайків в Інстаграмі, зазначивши, що жити заради схвалення інших людей неправильно. За його словами, він просто хоче жити своїм життям.

Співак додав, що продовжить оновлювати свої соцмережі, проте для зворотного зв'язку з шанувальниками буде використовувати тільки концерти.

Раніше ми писали, що Лазарєв не любить афішувати своє сімейне життя. Широка громадськість досі гадає, хто породив його дітей.

Нещодавно в мережі з'явилося новорічне фото Лазарєва, який стоїть біля ялинки з Поліною Гагаріною і дітьми. Багато хто навіть не відразу розібралися, що це фотошоп.

У той же час, фанатам Лазарєва, судячи з коментарів, фото дуже сподобалось.

Нагадаємо також, що Сергій Лазарєв вирішив похвалитись новим "проектом" і зоряною компанією.

На фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою.

Шанувальники написали Сергію Лазарєву про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".

Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.

Також Politeka писала, що коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя.