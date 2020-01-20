Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вирішила показати апетитні форми під час «прихорашиваний» у ванній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Готуюся до зйомки і співаю», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тодоренко позує в одній майці без білизни, з-під якої стирчать соски. Сама дівчина співає. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Круто», «гарний голос», «Регіна, який у тебе гарний голос», «Регіна, ти прекрасна у всьому, потрібно терміново співати», «Браво! Ви дуже гарно співаєте! Якщо чесно, не очікувала. Радуйте нас своїм співом», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

Як відомо, не так давно Регіна вирушила на відпочинок разом з сином Майклом, а після завершення відпустки повернулася додому в Одесу. Схоже, артистка вирішила провідати маму, тому приїхала в рідне місто з малюком. Сама зірка при цьому не забуває також поповнювати свою сторінку в Instagram новими архівними кадрами.

В цей раз Регіна показала фото з останньої відпустки, на якому позувала в білому купальнику на тлі шикарних видів природи, сидячи біля самого краю басейну.

«Відпочинок триває або вже на роботі?У нас з @vladtopalovofficial сьогодні перший знімальний день (точніше ніч) в цьому році😂Вже і нічні зміни стали брати , зовсім знахабніли! 🙈», – прокоментувала Тодоренко новий знімок.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.