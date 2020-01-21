Чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов спровокувала чутки про конфлікт у парі

Співак звернувся за порадою до шанувальників в мікроблозі в Instagram.

Топалов виставив фото, на якому у нього на обличчі вираз явного здивування, а в руці книга про відносини між чоловіком і жінкою.

"Мда...... скільки не читай "керівництва" всякі...... толку – нуль (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені. – Прим. ред.). У моменти "іскри" нам всім потрібно одне і те ж – СМИРЕННЯ. Всі ми – рівні перед Богом. Всі грішимо одним і тим же, як би не умничали. Чи є у кого ЕФЕКТИВНІ рецепти проти "тертя"?" – написав Топалов, тим самим підігрів чутки про конфлікт з Тодоренко.

Шанувальники миттєво відгукнулися на заклик, і кинулися ділитися своїми порадами.

«ОЙ УСІ😂😂😂😂😂і розійшлися,гнів або тертя дляться 13 секунд,а потім мир і спокій!!!», «Прийняти її такою яка вона є і любити. І не будуть тертя😄 Частіше добрих слів і приємних сюрпризів. Поменше думати про себе коханого», «Згадати приємні моменти з цією людиною і разом знайти компроміс, щоб нікому не було образливо», «Не робити нічого не емоціях і під час замовкнути», – пишуть фолловери співака в коментарях.

Зазначимо, сама Регіна Тодоренко не втрималася і поставила публікації «лайк».

Нагадаємо, раніше Тодоренко зізнався, що хоче бути багатодітним батьком, він мріє про трьох або навіть чотирьох дітей від телеведучої. Пара вже обговорювала цю тему.

Тодоренко зізналася, що на її думку діти роблять життя багатшим.

У свою чергу Топалов додав, що розуміє, що його обраниці потрібно поберегти сили і відновитися після перших пологів. За його словами, за цей рік Регіна Тодоренко "сильно измоталась" і зараз до другого дитині вона «об'єктивно не готова».

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.