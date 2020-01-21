Російський ведучий і пародист Максим Галкін похвалився досягненнями свого сина Гаррі.

Відео, на якому 6-річний син Галкіна і Алли Пугачової співає, ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Хлопчик дуже старанно виконує пісню на іноземній мові. «Займаємося музикою!», - підписав відео Максим Галкін.

У коментарях до відео з'явилося безліч захоплених коментарів.

«З такими батьками гріх не почати співати!», «Молодець, талановитий хлопчик!!!», «Боже!!! Який молодець!!!! Дуже талановита дитина! Весь у батьків!», «Дуже обдаровані діти!!», «Судячи з усього на ваших дітях природа відпочивати не буде», «Це просто неймовірно! І Гаррі, і Ліза такі музичні, артистичні! Браво маленьким».

Багато фанатів порівняли маленького Гаррі з італійським співаком Робертіно Лоретті. Але частина фанатів стверджує, що Гаррі все ж дуже схожий на Максима.

«Ще трохи - і Робертіно Лоретті», «Гаррі - маленька копія Максима».

До речі, відео всього за півгодини набрало понад 200 тис. лайків і понад 3 тис. коментарів. Цікаво, що в середньому відео телеведучого переглядає більше мільйона людей. Особливо, якщо на відео діти Алли і Максима.

Зазначимо, що зіркова пара не шкодує грошей на освіту своїх дітей. Єлизавета і Гаррі Галкіни з малих років займаються вивченням мов, акторською майстерністю, спортом. У кожного з малюків є свої таланти. Варто відзначити, що в свої 6 років вони вже повноцінні зірки Інстаграма. Максим Галкін регулярно публікує на своїй сторінці імпровізовані вистави за участю дітей.

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