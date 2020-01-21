Дружину британського принца Гаррі Меган Маркл сфотографували під час прогулянки в парку.

Журналісти спіймали Маркл, яка звільнилася від королівських обов'язків, в канадському Ванкувері, де пара знімає особняк. Як повідомляє Daily Mail, дівчина вийшла на прогулянку з сином Арчі і двома собаками - лабрадором на прізвисько Оз і біглем Гаєм. Показово, що дружину принца супроводжувало двоє офіцерів з королівської охорони. Вони знаходилися на відстані від Меган, але фотографам вдалося їх зняти.

Зазначимо, що актриса була одягнена в спортивному стилі. На ній були легінси, спортивна куртка і черевики. Дівчина сама несла 8-місячного сина в переносці-«кенгуру». І сама ж тримала на повідку двох собак. Судячи з фотографій, Меган Маркл дуже задоволена своїм життям.

Це підтверджує і королівський фотограф Артур Едвардс. За його словами, Маркл єдина з королівської родини, хто не виглядає сумною. Всі інші, за його словами, в тому числі і Гаррі, виглядають по-справжньому сумними.

Цікаво, що в цей же день, як Меган вийшла на прогулянку з Арчі, в канадському аеропорту побачили принца Гаррі. Він прилетів в Канаду рейсом British Airways. Як повідомляють журналісти, Гаррі не бачив сина вже близько двох тижнів. Поки його дружина знаходиться в Канаді, сам принц залагоджує справи, пов'язані з його «розривом» з королівською родиною.

Нагадаємо, що в січні 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що складають з себе основні обов'язки, пов'язані з королівською родиною. У планах пари стати фінансово незалежними. Пара вирішила, що буде жити на два будинки – у Канаді і Британії. З весни вони перестануть отримувати гроші з британської скарбниці і не будуть використовувати свої титули.

До речі, принц Гаррі зізнався, що йому сумно відмовлятися від колишнього життя, але по-іншому стати самостійними у них не вийде. Як відомо, Гаррі через своє рішення позбудеться почесних військових звань, включаючи звання генерала-капітана Корпусу королівських морських піхотинців.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі після скандалу приміряють на себе нові "титули".

Як повідомляла Politeka, синові Маркл і принцу Гаррі напророкували долю Гітлера: "У ньому є дух...".

Також Politeka писала, що ворожнеча Гаррі та Вільяма досягла кульмінації, принци вирішили раз і назавжди: "Не вистачає довіри".