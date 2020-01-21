Артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому стилі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому стилі і засвітила свій спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні.

Нагадаємо, сама артистка знаходиться в Каліфорнії вже кілька тижнів.

І днем раніше Лорак вдалося здивувати шанувальників знімком, зробленим на прогулянці в каліфорнійському місті. Сама вона позувала у вільній темно-зеленої толстовці і сірого кольору джинсах, співачка доповнила свій лук такого ж кольору зручними кросівками. Зазначимо, раніше Лорак вже хвалилася фото з Лос-Анджелеса.

При цьому, як виявилося зовсім недавно, відпочиває вона там не одна, а з молодим коханцем Єгором Глібом.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.

Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.

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