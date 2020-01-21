Відома українська співачка Настя Каменських показала короткий ролик, в якому вона виконує свій новий світовий хіт Elefante

На кадрах Настя позує у великому рожевому кріслі. З боків можна замінити двох фламінго, теж рожевого кольору. Каменських вирішила приміряти на себе леопардові колготи або лосини і чорний латексний верх. Також можна помітити і другий образ співачки у кліпі - прозорих темних панчохах, рожевому піджаку, чорному боді та білій перуці під каре. Артистка вже його використовувала для виступу в Україні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Elefante - пісня, яка не знає меж і підкорила радіостанції не тільки США, Канади і Мексики, а ще й турецькі. Змушена визнати, що Туреччина має не тільки неймовірно багату культуру, але і хороший музичний смак. Спасибі вам", - написала Настя під відео.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом:

"Пишаюся тобою", "Рівень !!! Так тримати !!! Спасибі", "Ви шикарне в цьому кліпі, коли йде по муз тб, кидаю всі справи і зависаю", "По всім турецьким каналах звучить Каменських 10хит параду! Дуже рада,що наш шоу бізнес поширюється і завойовує серця слухачів по всьому світу!", "Я живу в Туреччині і буквально вчора почула Elefante по радіо))моєму щастю не було меж!!", "Як завжди найкраща, але кліп мені не дуже сподобався".

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На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву і млосно дивлячись у камеру, незважаючи на те, що явно була під душем (раніше артистка в цьому ж чорному купальнику показала, як приймає літній душ), на її тілі ще видніються краплі води. Так цього разу співачка вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення.

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