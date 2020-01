View this post on Instagram

«Elefante» - пісня, що не знає кордонів, і підкорила радіостанції не лише США, Канади та Мескики, а тепер ще й турецькі 😍 ⠀ Мушу визнати, Туреччина має не тільки неймовірно багату культуру, а й гарний музичний смак. Дякую вам @metrofmtr ❤️😋😉 ⠀ Тож відтепер слухайте #Elefante на @metrofmtr 😘 #Repost @metrofmtr with @make_repost ・・・ Metro FM’de çalmalara doyamadığımız Nastya Kamenskykh nam-ı diğer "NK" rengarenk bir klibe sahip Elefante parçasıyla 22 milyon görüntülenmeyi aştı..💥 #nastyakamenskykh #nk #elefante #metrofm