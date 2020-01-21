Известная украинская певица Настя Каменских показала короткий ролик, в котором она исполняет свой новый мировой хит Elefante

На кадрах Настя позирует в большом розовом кресле. По бокам можно заменить двух фламинго, тоже розового цвета. Каменских решила примерять на себя леопардовые колготы или лосины и черный латексный верх. Также можно заметить и второй образ певицы в клипе - прозрачных темных колготках, розовом пиджаке, черном боди и белом парике под каре. Артистка уже его использовала для выступления в Украине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Elefante - песня, которая не знает границ и покорила радиостанции не только США, Канады и Мексики, а еще и турецкие. Вынуждена признать, что Турция имеет не только невероятно богатую культуру, но и хороший музыкальный вкус. Спасибо вам", - написала Настя под видео.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом:

"Горжусь тобой", "Уровень !!! Так держать !!! Спасибо", "Вы шикарны в этом клипе, когда идет по муз тв, бросаю все дела и зависаю", "По всем турецким каналам звучит Каменских в 10хит парада! Очень рада,что наш шоу бизнес распространяется и завоевывает сердца слушателей по всему миру!", "Я живу в Турции и буквально вчера услышала Elefante по радио))моему счастью небыло предела!!", "Как всегда самая лучшая, но клип мне не очень понравился".

Ранее мы сообщали, Каменских похвасталась мокрым телом в черном бикини.

На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу и томно глядя в камеру, несмотря на то, что явно была под душем (ранее артистка в этом же черном купальнике показала, как принимает летний душ), на ее теле еще виднеются капли воды. Так в этот раз певица она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения.

Напомним, Каменских в прозрачном платье решила перепеть Билли Айлиш и опозорилась

А еще Politeka писала, что Каменских взбудоражила пикантным кадром, засветив лишнее

Также Politeka сообщали, что знойная Каменских сразила наповал идеальными формами в сеточке



