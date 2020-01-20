Известная украинская певица Настя Каменских поделилась коротким видео, где она исполняет песню на юбилейном сезоне шоу "Голос"

На кадрах Настя в коротком прозрачном платье из сеточки. Через него можно легко увидеть черное белье Каменских, а также оценить длину ног певицы. Артистка изначально сидит в кресле судьи и поет, а после этого поднялась и продолжила выступать. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Образ Настя дополнила множеством украшений на шее, а также распущенными волосами.

"Ну как вам первый эпизод "Голоса". Смотрели?", - написала Каменских под видео.

Фанаты начали активно комментировать видео. Многим не понравилось исполнение песни:

"Пушка", "Ты там самая красивая, обожаю", "Это было шикарно", "Не хочу обижать Настю, у нее хороший голос, но это не ее песня", "Оооооо, Настя это превосходно. Это просто бомба, в твоём исполнении это нечто прекрасное", "Ужасное исполнение", "С произношением что то не очень ..", "Не люблю когда Настя кривляется... Ей не идет".

Ранее мы сообщали, что Каменских взбудоражила пикантным кадром, засветив лишнее.

На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком и томно глядя в камеру, несмотря на палящее солнце. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения.

Звезда позировала в белом крошечном купальнике, представив под самым кадром интересную подпись:

«Поиграем?💋 Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU❤️ Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы🤩 а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! 🌵», – написала Настя, привлекая внимание к себе.

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