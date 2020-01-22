Герцогиня Сасекаська Меган Маркл і принц Гаррі вирішили помститися журналістам, які підстерігають їх на кожному розі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноземні ЗМІ.

«Гаррі і Меган звинуватили канадських папараці в харасменті. Таким вишуканим терміном вони позначили ранкові фото Меган, зроблені «з-за кущів» без її дозволу. Герцоги відправили офіційне попередження особливо безсовісним фотографам: більше чекати Меган в безлюдних парках не можна, інакше «буде вжито заходів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що причиною такої жорсткої реакції стали фотографії з прогулянки Меган Маркл, яка гуляла з сином Арчі, двома лабрадорами і в супроводі двох офіцерів королівської охорони.

Журналісти також висловилися, що після скандалу через переїзд королівської сім'ї, Меган Маркл стала виглядати щасливішою і безтурботнішою.

Як повідомлялося раніше, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл можуть отримати роль в серіалі на Netflix.

Як зазначається, компанія зацікавлена в роботі з королівською родиною. Стриминговый сервіс може залучити пару до роботи над серіалом про правління королеви Єлизавети II.

Серіал носить назву "Корона" і вже випущено кілька сезонів. Відомо, що це драматична картина.

Всього в серіалі заплановано шість сезонів. Зараз вийшло три, а на підході вже четвертий – в ньому з'явиться Маргарет Тетчер, у п'ятому – принцеса Діана. В шостому, цілком можливо, що з'являться вже колишні герцоги Сассекские.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.