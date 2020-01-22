Популярна турецька актриса брала участь у кінофестивалі в Домініканській Республіці, передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості

Мер'єм Узерлі отримала звання “Краща іноземна кіноактриса” на міжнародному кінофестивалі Сапа Dorada Festival, який проходив в популярному курортному регіоні Домініканської республіки Кап Кана.

У своєму Instagram актриса поділилася фотографіями з майданчика фестивалю. На ній одягнене біле мереживне плаття до підлоги, яке тим не менш показує плечі і розкішні груди.

У коментарі до фото зірка поділилася щастям від нагород.

“Я більш ніж щаслива, вдячна, вдячна, приємно... дякую членам правління, організаторам і всій команді за цю прекрасну нагороду цього неймовірного кінофестивалю @canadoradafestival”, - написала Мер'єм.

Вона зізналася, що щаслива побудувати міст між латиноамериканської індустрією розваг і голлівудської індустрією.

Фотографії щасливої Мер'єм набрали вже близько 74 тис. "лайків". У коментарях під фото користувачі почали вітати актрису з нагородою і відзначили її білосніжний наряд: “Мій прекрасний ангел”, “Влада султана - це ти”, “Ти чудова”.

Нагадаємо, що Узерлі зіграла в серіалі "величне століття" Роксолану.

Раніше Мер'єм Узерлі показала свіже фото біля вікна літака. На знімку вона позує в закритому одязі, але явно видно її ніжні губки - деякі шанувальники пишуть під знімком, що дівчина кілька зловживає уколами, а її губи і без ін'єкцій хороші.

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