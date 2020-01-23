Украинский певец Дмитрий Монатик поделился фотографиями с отдыха.

Как сообщает Рoliteka.net, снимок своей жены Ирины на фоне океана певец опубиковал на своей странице в Инстаграм. Пост исполнитель подписал: «Сильно красиво тут конечно», оставляя отсылку к своей песне «Сильно красиво».

За короткий промежуток времени пост набрал более 55 тыс. лайков. Поклонники певца пожелали паре прекрасного отдыха и оставили комплименты его жене.

«Что именно? То что ракушкой закрыл?», «Жена с размер ракушки», «Какие оттенки голубого, как неимоверно красиво. Там наверное невозможно грустить. Солнце, свет, радость», «Какие вы красивые. Отдыхайте, набирайтесь сил! мы ждем вас в Казахстане», «Отличное фото», «Супер!!! Правильно, Дима, не надо раскрывать все карты», «Представила уже вашу дочку с именем Венера», «Невероятная женщина. Дмитрий, Вы счастливчик!».

Отметим, что поклонники Монатика обратили внимание на татуировку артиста, сделанную на руке. На ней изображены римские цифры 10 и 8.

«Никогда не замечала тату возле большого пальца. А где у вас еще есть татуировки, о которых мы не знаем?», «Дима, что означают тату на фото?)», «Что означает 10 августа, что за дата?».

Но более внимательные поклонники нашли ответ на этот вопрос. Оказалось, что 10 августа – это день рождения жены Монатика Ирины.

Как известно, Дмитрий Монатик очень трепетно относиться к своей семье и жене. В своих многочисленных интервью он не перестает повторять, как сильно любит свою жену Ирину. Напомним, что пара воспитывает двух мальчиков. Сейчас семья артиста отдыхает на Мальдивах и часто делится снимками с шикарными видами.

Как писала Ирина в своем Инстаграм, лучшее начало 2020 года трудно придумать.

Как сообщала Politeka, жена Монатика затянула прелести красным купальником. Похожа на спасательницу Малибу.

Также Politeka писала, что горячая жена Монатика очаровала идеальными формами в купальнике.

Напомним, что жена Монатика похвасталась идеальным телом на пляже: "Ох, уж эта Ира".