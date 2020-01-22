Соня Кей зазначила, що готова робити "все, що завгодно"

Племінниця співачки Софії Ротару Соня Кей вирішила в центрі міста впасти в дитинство і побавитися на міський лавочці

Про це пише Рoliteka.net з посиланням на особисту сторінку в Instagram Соні Кей.

На фото дівчина в зимовому одязі і кедах забралася з ногами на лавку і почала базікати ногами в повітрі. У цей момент вона потрапила в кадр. Також співачка Соня Кей показала ще декілька кадрів зі своєї прогулянки по Херсону. Вона по-різному позувала сидячи на жовтій лаві і посміхалася.

Окремо варто відзначити її незвичайний наряд: джинси з дірками на колінах, кеди з рожевою подошкой, довга толстовка бузкового кольору і чорна дута куртка з чорною кепкою. В цілому, дівчина виглядає більше як неохайний підліток, а не українська попдива.

Цікаво, що в Херсоні, судячи з фото зірки, зовсім тепло: на тлі Кей яскрава зелена трава в парку і відблиски сонця.

«Сьогодні такий настрій, що хочеться знову відчути себе дитиною і гратися, веселитися і є все, що завгодно! А який у вас настрій сьогодні?», – пояснила вона свою поведінку в парку і запитала про настрої у своїх фоловерів.

У коментарях до знімка дівчині написали, що вона красуня і майже ніхто не поділився з нею своїм настроєм в перші півгодини після публікації фото.

«Я походу дитина за життя», «Це круто», «Красуня», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Соня Кей позувала в Торговому центрі в Києві. На фото вона сидить в жовтому кріслі, посміхаючись і закинувши ногу за ногу. Її зовнішній вигляд здивував фоловерів, адже дівчина одягнулася у все чорне.

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