Відома українська співачка Слава Камінська розповіла про хворобу, через яку вона покинула зал і постійно їсть

Камінська на кадрах показує себе крупним планом в рожевій толстовці і з розпущеним волоссям. При цьому Слава поскаржилася, що кашляє, набирає вагу і сидить вдома. Але пообіцяла піти в спортзал вже наступного тижня. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сиджу вдома, відростила щоки, кашляю як собака, скаржуся. Вже навіть не втягуються. Той випадок, коли ти сидиш і жрешь постійно. Але я з наступного тижня йду в зал. Ось побачите. Ось тут-то будка в екран не влізе", - розповіла Камінська.

Також слава поміряла на камеру тиск. Показало 138/94 і пульс 88 ударів на хвилину. Підпису зазначено, що вчора було 150/100 і у Слави третій день тиск. У всьому Камінська звинуватила вірус.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Кадри були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

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Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Повідомлялося, що Слава з "Неангелів" у відвертій сукні показала, за що її люблять чоловіки.

Так, співачка позує у чорній кофті з довгим рукавом і сукні з відвертим вирізом. При цьому дівчина виставила напоказ краще довгі ноги.

Звернемо внимнаие, що знімком Камінська поділилася в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

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