Известная украинская певица Слава Каминская рассказала о болезни, из-за которой она бросила зал и постоянно ест

Каминская на кадрах показывает себя крупным планом в розовой толстовке и с распущенными волосами. При этом Слава пожаловалась, что кашляет, набирает вес и сидит дома. Но пообещала пойти в спортзал уже на следующей неделе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сижу дома, отрастила щеки, кашляю как собака, жалуюсь. Уже даже не втягиваются. То случай, когда ты сидишь и жрешь постоянно. Но я со следующей недели иду в зал. Вот увидите. Вот тут как-то будка в экран не влезет", - рассказала Каминская.

Также слава померила на камеру давление. Показало 138/94 и пульс 88 ударов в минуту. В подписи указано, что вчера было 150/100 и у Славы третий день давление. Во всем Каминская обвинила вирус.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Кадры были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

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Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Сообщалось, что Слава из "НеАнгелов" в откровенном платье показала, за что ее любят мужчины.

Так, певица позирует в черной кофте с длинным рукавом и платье с откровенным вырезом. При этом девушка выставила напоказ идеальнее длинные ноги.

Обратим внимнаие, что снимком Каминская поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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