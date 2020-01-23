Співачка згадала про нього в день народження

Відома співачка Софія Ротару опублікувала фото свого чоловіка Анатолія Євдокименка.

Архівний чорно-білий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka . Фотографія була опублікована 20 січня. Це день народження Євдокименка. В цьому році йому могло б виповнитися 78 років.

Знімок артистка підписала: «Назавжди зі мною…». Шанувальники Ротару висловили артистці своє захоплення тим, що вона протягом усього свого життя вірна чоловікові.

«Дуже шкода, що рано, це дуже зворушливо назавжди зі мною. Щастя вам і здоров'я, ви цього заслуговуєте», «Софія ви молодець, вірні назавжди!», «Приклад вічного кохання! Це така рідкість», «Рідко буває така любов і вірність одному. Вічна пам'ять», «Рідкісний приклад вічної любові і відданості», - зазначають передплатники.

Нагадаємо, що Софія Ротару і Анатолій Євдокименко одружилися у 1968 році. Ротару була молодша за свого чоловіка на шість років. У пари є син Руслан, який подарував Ротару двох онуків. Чоловік Софії Михайлівни помер від інсульту в 2002 році. З тих пір Ротару так і не вийшла заміж знову. Співачка досі переживає свою втрату і не забуває покійного чоловіка.

Анатолій Євдокименко був керівником ансамблю «Червона рута». В молодості заробляв гроші тим, що грав на весіллях і в ресторанах. Пізніше він був режисером-постановником усіх концертів своєї дружини. Цікаво, що в Чернівцях є вулиця, названа на четь Анатолія Євдокименка.

До речі, 19-річна внучка Софії Ротару Соня вирішила піти по стопах знаменитої бабусі. Зараз вона намагається побудувати кар'єру співачки, використовуючи псевдонім Sofia Eve. Дівчина дуже активна в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Ротару приголомшила зовнішнім виглядом після чуток про хворобу: розцвіла в компанії молодих красенів.

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