Українська співачка засвітилася на фото з чоловіком без макіяжу і в звичайному одязі

Популярна виконавиця Тіна Кароль засвітилася на фото без підготовки і «бойової» розмальовки

Шанувальники Тіни Кароль злили в мережу фото, на якому їх улюблена співачка позує в чорному светрі, повністю без макіяжу і з розпатланим брудним волоссям. В руках з фіолетовим манікюром на нігтях вона тримає два брудних паперових стаканчики з-під кави. Про це повідомляє Politeka.net. з посиланням на фан-аккаунт зірки у соцмережі instagram.

«Як вам Тіна без макіяжу?», – запитали власники сторінки в мережі у фоловерів.

В коментарях шанувальники Тіни Кароль почали навперебій відповідати, що вона дуже мила і симпатична навіть без мейку.

«Вона красуня, натуральна. Так набридли всі ці "барбі" з накаченими губами й грудьми, з нарощеними віями і волоссям..», «Хорошенька, навіть без макіяжу, світла, добра», «Мило, по-домашньому», «І всі, як з інкубатора, на одну особу», «Супер», «Класно», – написали під фото.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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