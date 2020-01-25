Українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова побувала з чоловіком і донькою у Домініканській Республіці

Хореограф практично кожен день публікувала знімки з відпочинку, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх фото Ілона позувала в басейні на кахлі, укладеному у формі шезлонга.

Мокра від води Гвоздьова продемонструвала розкішне тіло в брюзовом купальнику. Вона витягла ніжки і закрила очі, насолоджуючись відпочинком. Фото Вийшло просто нереальним. Поруч з відомою танцівницею купалася її дочка.

Проте в цьому пості артистка була змушена повідомити не дуже веселу новину, адже сімейний відпочинок скінчився і вони відправилася додому.

"Все,полетіли додому!", - підписала яскравий знімок українська знаменитість.

За 14 годин пост зірки «Танців з зірками» отримав майже 8000 лайків та багато коментарів.

"Доброго Вам польоту!", "Чудовий готель... ми там на весільну були)", "Як шикарно👍", "Як вам готель ?", "М'якої посадки🤘", "Кайф", "Вдалого польоту, і добре дістатися додому 😘 м'якої посадки 😘💎😍", "Ура, чекаю ❤ Хорошого і щасливого польоту", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова позувала в купальнику, стоячи спиною до фотографа. Танцівниця стала на носочки, продемонструвавши розкішну спортивну фігуру. Її пишне волосся злегка розвіяв вітер.

В пості зірка зізналася, що, якби у неї було друге життя, вона б жила тут і викладала латиноамериканські танці домініканській дітворі.

Нагадаємо, у 2018 році Гвоздьова завоювала перемогу на проекті разом з актором Ігорем Ласточкиним.

А у 2019 році вона разом з телеведучим Володимиром Остапчуком трохи не дійшли до фіналу.

Нагадаємо також, що перемогу на "Танцях з зірками-2019" отримала пара Ксенії Мішиної та Євгена Кота. Влад Яма, член журі проекту, повідомив, що перше місце заслужили Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров.

Зараз переможниця "Танців з зірками-2019" займається зйомками и у різних фільмах, серіалах і шоу.

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