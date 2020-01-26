Известная российская фигуристка Татьяна Навка поздравила фанатов с Днем Татьяны.

Праздничный пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Олимпийская чемпионка поздравила своих тезок с днем ангела, а также передала поздравление студентам, которые 25 января отмечают свой «профессиональный» праздник.

«Я хочу пожелать Вам следовать велению сердца и души! Иметь смелость, характер и возможность идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо! Вдыхать полной грудью воздух, полный надежд, планов, мечтаний, юности и счастья!!! Следуйте своим порывам, ошибайтесь, исправляйте, падайте, вставайте, плачьте, смейтесь, ведь именно это и есть жизнь!!! Живите на все 100, здесь и сейчас!», - обратилась звезда к поклонникам.

Свой пост артистка сопроводила ярким профессиональным снимком, на котором она предстала в шикарной атласной блузке сиреневого цвета. Поклонники Навки в основном тепло отреагировали на поздравление, пожелав фигуристке женского счастья и карьерных успехов.

«Родненькая Танечка с днем Татьяны и пусть все сбудется на льду и в жизни счастья вам всегда и во всем», «Татьяна от всей Души поздравляю Вас с именинами!!! Вы большая молодец и красавица! Здоровья Вам и всем Вашим близким желаю Я!», - написали в ответ подписчики.

Но нашлись и те, кто негативно отреагировал на поздравление Навки, отметив, что хорошо живется в России только таким как она.

«Вы на 10 тысяч попробуйте, посмотрим чем вы дышать будете, а еще дети, и квартплата когда 10 тыс. в месяц, хорошо говорить, когда не в чем нет нужды, и мужья не алигархи...», «Танечка! Мы тоже хотим всей страной жить как вы на все 100. Жаль, что пока это делайте только вы!», - отмечают обиженные поклонники.

Напомним, что полураздетая жена правой руки Путина показала все свое мастерство: "освоила с удовольствием".

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