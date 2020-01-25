Российская телеведущая и политик Ксения Собчак дерзко потроллила тех, кто предложил ей прорекламировать на своей странице в соцсети изменения в Конституцию РФ
Этой истории она посвятила развернутый пост в Instagram, передает Politeka.
По словам Ксении, она с удовольствием размещает интересную рекламу на своей странице, на которую, кстати, подписаны семь миллионов человек, однако при условии, что при этом продукция действительно качественная и нет никакого обмана, а также рекламные мысли не выдаются за собственные. Ведущая подчеркнула, что рекламировать нужно только то, чем пользуешься сам, чтобы быть максимально честным со своей аудиторией.
Ивлеева из "Орла и Решки" сверкнула прелестями на камеру: "вот это объемы"
Полякова показала, какая она без косметики и белья: "Любовь в гамаке"
Кароль осталась в одном свитере во время жаркой фотосессии: "Так и хочется согреть"
Сумская отбросила стыд и показала постельные фото: "Сходит с ума..."
«И конечно рекламировать, не указывая, что это реклама, политические решения, партии и т.д. – днище. Вчера из далекой Москвы мне позвонило агентство с предложением «прорекламировать новые поправки в конституцию». Естественно, были посланы на х**. И я предлагаю всем внимательно следить за теми, кто сейчас начнет писать про то, как важно сходить на референдум и какие важные поправки в конституцию должны быть приняты. Ну или пусть подписывают #направахрекламы», – написала Собчак.
Она также поинтересовалась, как люди относятся к политической рекламе в Instagram.
«Отрицательно!И Вы полностью правы», «Инстаграм — хорошая трендовая попсятина, и политика здесь явно лишняя! Размахивать здесь флагами в духе "перемен требуют наши сердца" неуместно», «А я видела, кстати, как одна девочка отказалась от рекламы "мир во всем мире, мы вне политики, не надо раскачивать лодку и т.д", а у пары других блогеров вышли до боли похожие посты», «Мега бесит. Из каждой звездной дырки нынче: «как в России хорошо!», «зачем заграница, у нас медицина лучшая! Курорты лучшие!» А сами то Бали, то Майами», – отвечают пользователи.
Ранее мы писали, что Ксения улетела отдыхать на Мальдивы, откуда активно публикует фото своего времяпрепровождения.
Напомним, что Собчак в любимой манере врезала россиянам правду: "Уж лучше Путин...".
Как сообщала Politeka, Ксения Собчак намекнула на возможное пополнение в семье: "У меня большие планы на...".
Также Politeka писала, что оголенная Собчак искупалась под душем на глазах у всех: «Ну, лошадку понесло...».