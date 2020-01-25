Российская телеведущая и политик Ксения Собчак дерзко потроллила тех, кто предложил ей прорекламировать на своей странице в соцсети изменения в Конституцию РФ

Этой истории она посвятила развернутый пост в Instagram, передает Politeka.

По словам Ксении, она с удовольствием размещает интересную рекламу на своей странице, на которую, кстати, подписаны семь миллионов человек, однако при условии, что при этом продукция действительно качественная и нет никакого обмана, а также рекламные мысли не выдаются за собственные. Ведущая подчеркнула, что рекламировать нужно только то, чем пользуешься сам, чтобы быть максимально честным со своей аудиторией.

«И конечно рекламировать, не указывая, что это реклама, политические решения, партии и т.д. – днище. Вчера из далекой Москвы мне позвонило агентство с предложением «прорекламировать новые поправки в конституцию». Естественно, были посланы на х**. И я предлагаю всем внимательно следить за теми, кто сейчас начнет писать про то, как важно сходить на референдум и какие важные поправки в конституцию должны быть приняты. Ну или пусть подписывают #направахрекламы», – написала Собчак.

Она также поинтересовалась, как люди относятся к политической рекламе в Instagram.

«Отрицательно!И Вы полностью правы», «Инстаграм — хорошая трендовая попсятина, и политика здесь явно лишняя! Размахивать здесь флагами в духе "перемен требуют наши сердца" неуместно», «А я видела, кстати, как одна девочка отказалась от рекламы "мир во всем мире, мы вне политики, не надо раскачивать лодку и т.д", а у пары других блогеров вышли до боли похожие посты», «Мега бесит. Из каждой звездной дырки нынче: «как в России хорошо!», «зачем заграница, у нас медицина лучшая! Курорты лучшие!» А сами то Бали, то Майами», – отвечают пользователи.

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