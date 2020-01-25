Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала новое фото с отдыха

На снимке Ирина позирует в "корзинке", которая подвешена на пальме. Жена Монатика была только в одном закрытом черном купальнике и очках. Волосы при этом были распущены. На фоне можно увидеть пальмы, песок и море. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чтобы январь следующего года был таким солнечным и беззаботным , нужно будет хорошенько поработать на протяжении 2020 года, всем искренне желаю продуктивного года", - написала Монатик под фотографией.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и оставили несколько комментариев:

"Спасибо, и вам", "Спасибо, и вам также хорошо провести время", "красота и вы красотка!!!", "Спасибо. будем стараться!", "Семейные каникулы - большое счастье! Взаимно желаю насыщенного, успешного, музыкального года! Всегда ждём в гости", "Взаимно".

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала новое фото в купальнике.

Супруга знаменитости часто радовала своих поклонников снимками с курорта, однако, по ее словам, отдых подходит к концу.

Ирина опубликовала снимок в черном сдельном купальнике. Женщина похвасталась роскошными формами. Жена артиста выставила стройную ножку вперед, и положила не нее руку. Глубокое декольте купальника чуть приоткрыло грудь красотки, подчеркнув ее аппетитные прелести.

Сообщалось, что раздетая жена Монатика покрутила сочными формами на камеру, певец не сдержался.

Ирина в этот раз позировала в рамке для фото на каком-то курорте. На первом фото она пятой точкой прислонилась к рамке, на втором развернула голову в профиль, а на третьем - взялась за верх рамки руками. Монатик позировала в одном купальнике, правда закрытом.

Напомним, Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой

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