Дочка відомого українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tiktok зірки.
«Поки всі страждають одним челленджом, я вчуся Тік Току», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в облягаючому майці без білизни, демонструючи на камеру соковиті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Краща», «супер», «кращий ТикТокер», «вау, які форми», - пишуть вони.
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На знімку Наташа позує в одному купальнику або топі. Фото було зроблено досить крупно і можна розглянути зовнішність знаменитої дочки, а також її татуювання, яких досить багато. На тлі можна побачити будівлю, швидше за все готель, а також різну рослинність.
@natashkagorovaya
What the hell am I doing #lalalachallenge #trend♬ Lalala - Y2K & Bbno$
"Обожнюю, коли вночі ти закидаєш на мене свою голову. Люблю, що ти поруч і зігріваєш. Ти не вимагаєш багато і розумієш, що я приходжу пізно.
Коли я скажу ці слова своєму хлопцеві, ну а зараз присвячується Жоріка", - написала донька Потапа під фото.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Боже, красива, "Така мила", "Красуня", "Крихітка моя", "Шикарна", "Наташка, ти супер", "ти Подобаєшся мені Наташа", "Неймовірна", "Принцеса".
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