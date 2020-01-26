Дочка відомого українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tiktok зірки.

«Поки всі страждають одним челленджом, я вчуся Тік Току», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в облягаючому майці без білизни, демонструючи на камеру соковиті форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Краща», «супер», «кращий ТикТокер», «вау, які форми», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дочка Потапа Наташка Горова показала нове фото з відпочинку

На знімку Наташа позує в одному купальнику або топі. Фото було зроблено досить крупно і можна розглянути зовнішність знаменитої дочки, а також її татуювання, яких досить багато. На тлі можна побачити будівлю, швидше за все готель, а також різну рослинність.

"Обожнюю, коли вночі ти закидаєш на мене свою голову. Люблю, що ти поруч і зігріваєш. Ти не вимагаєш багато і розумієш, що я приходжу пізно.

Коли я скажу ці слова своєму хлопцеві, ну а зараз присвячується Жоріка", - написала донька Потапа під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Боже, красива, "Така мила", "Красуня", "Крихітка моя", "Шикарна", "Наташка, ти супер", "ти Подобаєшся мені Наташа", "Неймовірна", "Принцеса".

Нагадаємо, дочка Потапа засвітила інтимне тату на пляжі

Також Politeka повідомляла, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула ідеальним тілом на відпочинку