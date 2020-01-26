Дочь известного украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула идеальными формами в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tiktok звезды.

«Пока все страдают одним челленджом, я учусь Тик Току» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Горовая позирует в облегающей майке без белья, демонстрируя на камеру сочные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Лучшая», «супер», «лучший ТикТокер», «вау, какие формы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь Потапа Наташка Горовая показала новое фото с отдыха

На снимке Наташа позирует в одном купальнике или топе. Фото было сделано довольно крупно и можно рассмотреть внешность знаменитой дочери, а также ее татуировки, которых довольно много. На фоне можно увидеть здание, скорее всего отель, а также различную растительность.

"Обожаю, когда ночью ты закидываешь на меня свою голову. Люблю, что ты рядом и согреваешь. Ты не требуешь многое и понимаешь, что я прихожу поздно.

Когда то я скажу эти слова своему парню, ну а сейчас посвящается Жорику", - написала дочь Потапа под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Боже, красивая, "Такая милая", "Красавица", "Крошка моя", "Шикарна", "Наташка, ты супер", "Нравишься мне ты Наташа", "Невероятная", "Принцесса".

Напомним, дочь Потапа засветила интимное тату на пляже

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