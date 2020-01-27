Українська співачка Оля Цибульська похвалилася схудлою фігурою в красивому платті

Артистка опублікувала у своєму Instagram фото з відомим телеведучим Григорієм Решетніком, пише Рoliteka.net.

На знімку обидва позували у вечірніх вбраннях. Зокрема Оля вибрала чорне довге плаття, яке обтянуло її фігуру: тонку талію, пишні груди і стегна. Сукня оголила гарні плечі зірки.

Завершили її образ прикраси у вигляді блискучих чокера і браслета, а також шпильки.

Дівчина посміхалася і дивилася в камеру. Її макіяж був з акцентом на очі.

Позували українські знаменитості в ресторані.

"Хто найкраща пара в українському шоу-бізнесі? ♥ ️⠀

⠀

Нам з @grisha_reshetnik дуже добре разом 🔥 Працювати на сцені. Тому що він, хоч і символ слова «Холостяк», але давно і щасливо одружений. Я кайфую від його шикарної @kristina_reshetnik і їх відносин завжди - коли в кадрі і коли # недляпреси

А чиєю любов'ю надихаєшся ти? 💕", - написала Оля.

За 12 годин пост співачки зібрав понад 27 тисяч лайків та багато коментарів.

"Красуня!!!", "Супер😙", "Дуже гарно виглядаєте🔥🔥🔥", "Бабкини, шурови, решетнік, федишин, мірошниченко, остапчук був ті родини хто довго разом, вірастюк і тд👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Няшкі))😍👏👏", "Олечка, шикарна моя, красуня ❤️", "Боже, яка гарна 😍😍😍😍", "Хороші", "Тебе просто не впізнати 🥰🥰", "Шикарні 👍🌹😍", "Я теж надихаюся їх парою)) такі щирі) ❤️😘", "Богиня! ❤️" , "Не надихаюся, а просто вірю і вболіваю. Каменських + Потап", "а для мене приклад, це Маша Єфросиніна з чоловіком !!!! Кайфую від їх пари!", "Ще питаєш звичайно ви з чоловіком хто б сумнівався 🔥 ❤️🇺🇦 "," Оля, Ви тут на себе не схожі. Однак, пишаюся Вами, Ви хороша, щира і цілеспрямована особистість. Як взяти себе в руки і перестати жерти? "," Павло Зібров і Марина "," Просто вауууу🔥 🍬Красуня! "," Гарна зачіска "," Боже, Цибулькая, вас і не впізнати 😍 така сексі 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Оля зізналася, що завдяки допомоги фахівців скнула 10 кілограм.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"