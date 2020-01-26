Відома українська виконавиця Світлана Лобода показала ідеальні форми під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує в одному купальнику і окулярах, а на грудях у неї красується кулон у вигляді кулі. При цьому Лобода ефектно задирає білизну, а з-під бюстгальтера стирчать соски.

Уточнимо, що виконавиця позує на тлі море. Доповнює образ Лобода ефектна сережка у формі пера. Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – знімком дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків. цього разу артистка показала ідеальне і ніжне ранок на новому фото в Instagram. На представленому кадрі артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в білосніжному вбранні з акуратними прикрасами і новою зачіскою.

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