Известная украинская исполнительница Светлана Лобода показала идеальные формы во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в одном купальнике и очках, а на груди у нее красуется кулон в виде пули. При этом Лобода эффектно задирает белье, а из-под бюстгальтера торчат соски.

Уточним, что исполнительница позирует на фоне море. Дополняет образ Лобода эффектная серьга в форме пера. Однако поклонники звезды остались безмолвны – снимком девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков. В этот раз артистка показала идеальное и нежное утро на новом фото в Инстаграм. На представленном кадре артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в белоснежном наряде с аккуратными украшениями и новой прической.

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