48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева розкрила секрет, як їй вдається так добре виглядати

Колишня кохана співака Сергія Лазарєва самоіронічно поставилася до питання і вирішила показати численним шанувальникам один з "секретів" своєї краси. Вона поділилася кадрами в соцмережі, як знімає штучні вії з очей, а потім прикріплює їх до чола, пише "СтарХит".

"Прийшла з роботи – сил немає митися. Якщо тільки так… А то всі питають: "Якою тушшю ти користуєшся?" – прокоментувала зірка.

Зазначимо, Кудрявцеву часто критикують за неприродність зовнішності, але, як бачимо, знаменитість мало хвилює думка оточуючих.

Раніше ми повідомляли, наприкінці грудня минулого року Лера приголомшила фанатів, виставивши фото руки з крапельницею. Виявилося, вона дійсно загриміла в лікарню і перенесла серйозну операцію - хірург витягнув грудні імпланти, один з яких лопнув в тілі Кудрявцевої. Найжахливіше те, що стався розрив кілька років тому і весь цей час зірка жила з "хімією" в тілі.

Лера повідала історію з імплантами, щоб попередити дівчат про можливу небезпеку. За її словами, збільшити бюст вона зважилася 15 років тому. Тепер же, після операції, сама дивується, навіщо їй знадобилося це робити, називаючи колишні груди "величезними балконами".

Нещодавно стало відомо про стан Кудрявцевої після повернення з клініки. Виявилося, що вона відчувала сильні болі. За її словами, перші три дні, що вона провела під спостереженням лікарів, - не помічала масштаби. І це не дивно, адже артистку "накачували" знеболюючим. Тільки повернувшись додому, вона зрозуміла, як насправді погано себе почуває після операції.

Лера зізналася, що їй було дуже важко. Тим більше необхідно було готуватися до Нового року, а їй навіть не дозволяли брати маленьку дочку на руки - тільки лежаче положення.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".

Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.