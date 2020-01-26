Герцогиня Кейт Міддтон привітала жителів Австралії з їх національним святом

Не дивлячись на те, британський королівський дім останнім часом здригається від сенсацій і зречень, обов'язки членів сім'ї ніхто не відміняв. Тому подружжя Кембриджське вирушило в Австралію підтримати місцевих після нищівних пожеж, через які так постраждала місцева флора і фауна. Про це повідомляє Politeka.net.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відзвітувала у соцмережі Instagram сонячним фото з Австралії, куди вони з чоловіком вирушили в офіційне відрядження.

Варто відзначити, що на фото Міддлтон засвітилася в трендовій сукні, яка увійде в моду цього літа. Герцогиня вже не раз справила враження екстра-луком в Австралії — блідо-жовта сукня стилізована під кроше, легка і повітряна.

«Бажаємо всім нашим австралійським фоловерам щасливого Дня Австралії! В цьому році ми віддаємо належне неймовірній силі і стійкості всіх австралійців і громад, які постраждали від руйнівних лісових пожеж», – повідомили на офіційній сторінці королівської сім'ї.

В коментарях до фото шанувальники дякують їх:

«Наша майбутня королева та король. Дякуємо за вашу участь та допомогу людям навколо!», «Ви двоє такі люблячі і кохані!!! Велике вам спасибі, ви – благословення в цьому світі! Багато благословень і довгих життів вам і вашим трьом чудовим дітям !!», «Герцогиня Кембриджська бездоганна! ❤️».

Нагадаємо, що сім'я герцогів Кембриджських може розпастися. Відносини в родині герцогів Кембриджських можуть знищити обидва герцога. Про це повідомила таролог.

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