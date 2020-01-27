Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте опублікувала відео з відпочинку.

Таланти молодшої дочки Клавдії вона показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Судячи по профілю артистки вона відпочиває в Маямі. На опублікованому відео 7-річна Клавдія робить колесо на тлі моря.

Шанувальники співачки тепло прийняли відео, зазначивши, що донька Орбакайте дуже гнучка і талановита.

«Христина, яка гнучка у Вас дочка! Красуня просто! Завжди з задоволенням читаю Ваші пости», «Клава - молодець! А як вона катається на лижах! Було відео, але знайти його не змогла. Христина, якщо у вас є воно, виставте його, будь ласка!», «Клава, така довгонога з вродженою розтяжкою. Хореографія, художня гімнастика... грація, пластика, впевненість у собі!», «Колесо на морі улюблена забава всіх дітей. Мої і містком стрибали і колесом крутилися. А подорослішали, добре якщо підскочать на місці .. і то, якщо тільки від радості», - відзначають користувачі мережі.

Як відомо, Клавдія – це третя дитина доньки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте. Від першого шлюбу в неї є дорослий син Микита Пресняков, а від другого шлюбу – 21-річний син Дені. Клавдія народилася в третьому шлюбі співачки з бізнесменом Михайлом Земцовим.

Відзначимо, що дівчинка, як і її зоряні родичі, дуже любить танцювати і співати. Вона навіть знялася в кліпі своєї матері «Московська осінь». З раннього віку дівчинка подорожує по світу з матір'ю, буває на її концертах та виступах.

Цікаво, що маленька Клавдія практично ровесниця своїх дядька і тітки по маминій лінії – дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна, яким по 6 років. Їх таланти також регулярно публікують в мережі Instagram. Ліза і Гаррі Галкіни співають, танцюють, виступають з мініатюрами. Іноді Клавдія бере участь у їх постановках.

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