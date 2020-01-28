Українська актриса Ксенія Мішина поділилася зворушливим знімком.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку 30-річна актриса сидить в обнімку зі своїм сином Платоном. Волосся у хлопчика пофарбовані в яскравий синьо-зелений колір.

«Що може бути крутіше подібних моментів. Я неймовірно ціную і обожнюю кожну мить проведену з тобою, Сину! І так, я абсолютно впевнена в тому, що діти вибирають своїх батьків, десь там далеко, заздалегідь!!! Я можу годинами дивитися в твої очі і вони мені здаються настільки бездонними і вселенськими, що навіть важко підібрати слова... і саме з тобою я зрозуміла, що таке буває не тільки в книгах», - написала Мішина.

За короткий час фото набрало понад 14 тис. лайків. Шанувальники артистки в захваті від фото і змужнілого сина Мішиної.

«Вау! Супер! Дуже гарні!!!!!!Щастя Вам і всіх благ», «Дуже схожі і дуже мило», «Які гарні слова. Ви такі мілафкі», «Платоша, вже такий дорослий, справжній чоловік, і захисник мами. Які ж ви круті!!!», «Класний хлопець. Посмішка йому особливо йде», «Який гарний синочок. Ось це Чоловік росте! Мамин помічник», - пишуть фоловери.

Зазначимо, що Ксенія Мішина не заміжня, вона виховує сина сама. Поки актриса була зайнята на зйомках і в проекті «Танці з зірками», її син жив у бабусі в Криму. Судячи з Інстаграму Мішиної, зараз син живе з нею. Він часто з'являється в її профілі. Дівчина навіть бере Платона на зйомки, лише б проводити з ним більше часу.

Відомо, що після свят Ксенія відпочивала з сином в Єгипті. Вона скаржилася на погоду і невдало вибраний готель. Зате була дуже рада побачити піраміди.

Ксенія Мішина – переможниця проекту «Танці з зірками», де вона танцювала в парі з Євгеном Котом.

Нагадаємо, що Ксенія влаштувала спекотні розваги прямо на сцені: "Богиня".

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