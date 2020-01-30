Російська телеведуча Ксенія Собчак сходила на консультацію до пластичного хірурга.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на клієнта однієї з найбільш престижних клінік Москви, який і зняв телеведучу на прийомі у лікаря.

Наголошується, що Ксенія звернулася до відомого пластичного хірурга Сергія Блохіна. Вона приїхала до нього в клініку, спілкувалася з ним у фойє, після чого перемістилася в кабінет до лікаря. Там, за даними джерела, вона пробула близько півгодини.

Один з пацієнтів, який нібито чув розмову Собчак з хірургом, зазначає, що Ксенія дуже хвилювалася і переживала. Вона зізналася, що вже була на консультації в іншого фахівця. Відомо, що Сергій Блохін спеціалізується на омолодженні, пластиці грудей і лицьовій пластиці. Він робив операції багатьом російським зіркам.

На даний момент невідомо, чи дійсно 38-річна Собчак зважилася на операцію, або вона готує черговий проект – інтерв'ю або передачу з хірургами. Раніше Собчак неодноразово заявляла, що не переживає з приводу своєї зовнішності. Тим більше, що її регулярно ображають в ЗМІ і соцмережах. Вона також заявляла, що ніколи не планувала збільшувати собі груди.

«Багато хто скаже: «Собчак ходить ганьбиться без грудей». А мені так страшенно подобається, адже я для себе живу і думаю, що немає нічого прекраснішого, ніж маленькі груди», - зізналася ведуча в одному з інтерв'ю.

Але судячи з усього, зірка вирішила внести деякі зміни у свою зовнішність. Можливо, це будуть ледве помітні зміни, які публіка не помітить.

Зазначимо, що під час нещодавнього відпочинку на Мальдівах Собчак не соромилася демонструвати недоліки своєї фігури і регулярно фотографувалася без макіяжу.

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